29 oktober 1944: Polen bestormen centrum van Breda via de bruggen

De Polen hebben geluk, de Duitsers hebben twee bruggen over de singels (de Wilhelminabrug en de Haagpoortburg) intact gehouden. Via die twee bruggen bestormen ze het centrum. Het verzet verovert de KMA en tegen de avond is driekwart van de stad bevrijd.



De Britten die vanuit het oosten West-Brabant binnendringen bevrijden 's Gravenmoer, Dongen-Vaart en Kaatsheuvel.



In Fijnaart ziet Huib van Dis hoe steeds meer Duitse troepen richting Moerdijk vertrekken en in volle aftocht zijn.