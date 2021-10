27 maanden cel voor Franse drugskoerier

Parkeerve­te met laadpalen Breda: ‘Ik heb gebeld met Moeder Natuur, mijn volgende auto is elektrisch’

20 oktober BREDA - De laadpalenfittie in de Van Gentlaan in de wijk Boeimeer is nog niet voorbij. Menno Koenst blijft zijn auto met verbrandingsmotor op de parkeerplek bij het oplaadpunt neerzetten, zo schrijft hij in zijn 'laatste briefje'.