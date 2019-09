250 mensen zitten twee uur vast in trein na botsing met shovel, bestuurder probeerde die van het spoor te duwen

videoBREDA/PRINSENBEEK - Ongeveer 250 mensen hebben maandagmiddag bijna twee uur vastgezeten in een trein ter hoogte van station Breda-Prinsenbeek. De trein was rond het middaguur met een shovel in botsing gekomen die stil was gevallen op de spoorwegovergang bij de Gageldonkseweg.

Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen, laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten. De bestuurder van de graafmachine heeft zich op tijd in veiligheid kunnen brengen.

Lees ook Play Trein botst in Breda met graafmachine: urenlange vertraging voor reizigers Lees meer

Machine van spoor geduwd

De eigenaar van het bedrijf van wie de shovel is, wil weinig kwijt over het ongeval. Volgens hem was de bestuurder enorm geschrokken. “De machine viel stil op het spoor. Hij heeft zichzelf kunnen redden.” De man probeerde de shovel nog van het spoor te duwen, ‘maar net niet voldoende’. Met als gevolg dat de trein de shovel schampte en forse schade opliep.

Trein zwaar beschadigd

Volledig scherm Beschadiging aan de trein. © Gerlach Hochstenbach De schade aan de shovel viel mee. De internationale trein van Brussel naar Amsterdam raakte over de gehele lengte beschadigd. “De schade aan de trein is aanzienlijk”, aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.De machinist kon de trein vlak voor station Breda-Prinsenbeek tot stilstand brengen. Passagiers moesten bijna twee uur in de trein blijven totdat ze eruit mochten. Drie bussen stonden klaar om ze op te vangen, maar uiteindelijk konden ze overstappen op een andere, in de haast opgetrommelde, trein.

Als gevolg van het ongeval, liep het treinverkeer rond Breda ernstige hinder op. De intercity tussen Rotterdam Centraal en Breda reed niet en ook de hogesnelheidstrein vervoerde geen reizigers. De NS zette stopbussen in Tussen Breda, Breda-Prinsenbeek en Lage Zwaluwe. Ook reden snelbussen tussen Breda en station Noorderkempen, net over de grens in België. Rond half vijf kwam het treinverkeer weer voorzichtig op gang.

Volgens de ProRail-woordvoerder raakte het spoor niet beschadigd, maar is het wel verontreinigd. “De meeste plekken waar de trein olie lekte hebben we inmiddels gereinigd. Een locatie, waar echt een behoorlijke lekkage is geweest, gaan we op een later moment saneren.”

Vrij snel na het ongeval werden drie bussen opgetrommeld om passagiers te vervoeren. Die bleken uiteindelijk niet nodig omdat het mogelijk was een een andere trein in te zetten. “Ons doel is om reizigers in dit soort gevallen zo snel mogelijk te evacueren. Daarom zetten we in op meerdere scenario’s en laten we ook bussen komen.”