25 personen beboet bij verkeerscontrole in Breda

De nieuwe doelman van NAC heeft een gezicht van gewapend beton

10:29 Een harde is hij, van Australisch graniet. A tough guy from Down Under. Twee jaar geleden schopte een dwaze spits met gestrekt been vijf boventanden aan diggelen, zijn mond in gruzelementen achterlatend. De beelden op het internet zijn huiveringwekkend. En toch, vijftig hechtingen verder en drie dagen later stond Mark Birighitti met een nieuw gebit op het trainingsveld. Het was niet de eerste keer dat zijn hoofd verbouwd werd.