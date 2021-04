‘25 euro betalen en dan wordt het grofvuil niet opgehaald omdat de buurt er spullen bij zet!’

West-Bra­bant is voorzich­tig positief over mogelijke versoepe­lin­gen: ‘Want er kan nog van alles gebeuren’

7 april WEST-BRABANT - Met vrienden weer eens wat drinken op het terras, eindelijk je studiegenoten weer eens ‘live’ zien op school of ouderwets shoppen. De kans bestaat dat dat vanaf 21 april weer kan. Volgens politieke insiders wordt er in Den Haag druk gesleuteld aan een versoepelingsplan richting een ‘vrije zomer’. Die verruimingen zouden al op 21 april in kunnen gaan.