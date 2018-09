23 woningen aan de Heikantsestraat in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Projectontwikkelaar Vastlab wil 23 woningen bouwen aan de Heikantsestraat in Prinsenbeek. Dit project 'Blok' is vooral bedoeld voor starters en 55-plussers, maar is geschikt voor alle gezinssamenstellingen, meldt Jan Hoppen van Vastlab.

In totaal acht jongeren van de lijst van Huisje Boompje Beestje (HBB) 1.0, de vereniging die zich inspant voor starterswoningen in het dorp, hebben belangstelling voor het project. Ze gaan meedenken over de verdere invulling, verklaart CPO-kartrekker in het dorp Jasper Korving.

Op het perceel van 5.600 m² komen in totaal 23 moderne woningen. Ze zijn gelijkvloers of hebben een verdieping. ,,Er kan een 'blok' op'', zoals de projectontwikkelaar het formuleert. Hij verwacht dat dit plan een gat in de Prinsenbeekse woningmarkt vult en dat er zo doorstroming op gang komt.

Nul-op-de-meterwoningen

De huizen, ontworpen door JMW Architecten, zullen worden gebouwd door Bouwbedrijf Boot. Ze hebben allemaal een eigen binnentuin en een gemeenschappelijk binnenterrein. Het zijn nul-op-de-meterwoningen. Het uitgangspunt is duurzaamheid, met onder meer zonnepanelen, een waterberging en warmtepomp. Ze variëren in richtprijs van 278.000 tot 450.000 euro. Het schetsontwerp ligt nu bij de gemeente.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Eerder was het de bedoeling om op deze locatie in collectief particulier opdrachtgeverschap, zonder projectontwikkelaar te bouwen voor starters. Maar dat plan is stukgelopen op de financiering.