23-jarige man aangehouden na mishandelen NS-medewerker op station Breda

COLUMN De ballen van de vuur­werk-hooligans

10:17 In een legendarische sketch van de satirische BBC-show Not The Nine O’Clock News bespreken een sociologieprofessor en een maatschappelijk werkster hoe voetbalhooligans moeten worden aangepakt. Ze kijken er moeilijk bij en tonen alle begrip voor deze jongeren, gezien hun lastige jeugd en gebrek aan ondersteuning. Vervolgens komen ze met een nogal onverwachte oplossing: ‘Cut off their goolies’. Oftewel: ‘Hak hun ballen er af’.