220 woningen in nieuw woonwijkje bij Suikerunie in Breda

Man op straat neergesto­ken in Breda, 44-jarige verdachte opgepakt

18 januari BREDA - Een man is zondagmiddag neergestoken op de Ploegstraat in Breda. De politie viel een woning binnen tijdens de zoektocht naar de verdachte en trof hem even later aan nabij het Wilhelminapark, waar hij in de boeien werd geslagen.