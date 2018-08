BREDA - Wat doet de gemeente aan de overlast in het buitengebied, vraagt D66 naar aanleiding van een artikel op BredaVandaag over schoten en afsteken van vuurwerk in het gebied Vierde Bergboezem. B en W laten weten dat er voldoende inzet is van 'groene' boa's.

Bewoners in de omgeving van de Vierde Bergboezem, het waterbergingsgebied boven de Haagse Beemden en de Asterd, uitten eerder deze maand hun zorgen over schoten die gehoord zijn en mogelijke stropers in het gebied. Ook zou er vuurwerk worden afgestoken. Het college antwoordt op vragen hierover van D66 dat er voldoende handhaving is. ,,Het buitengebied van Breda is zeer omvangrijk waardoor het voor inwoners kan lijken dat er weinig toezicht en handhaving plaatsvindt. Er is echter veel aandacht en inzet voor het buitengebied.''

Afval en honden

Vanaf januari 2018 zijn er 210 meldingen ontvangen en afgehandeld in het buitengebied. Er zijn bij de gemeente veertien meldingen van overlast binnengekomen van bewoners in de omgeving van de Vierde Bergboezem. ,,De meeste meldingen in dit gebied hadden betrekking op dumpen van afval en loslopende honden. Er zijn twee meldingen ontvangen over overlast van vuurwerk en jongeren in de Vierde Bergboezem.''

Staatsbosbeheer