21 Lintjes uitgereikt in gemeente Breda

BREDA - Bij de lintjesregen hebben donderdag 21 inwoners van de gemeente Breda een koninklijke onderscheiding ontvangen. 18 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 3 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Emmie van Bijnen – Haentjens (70, Ulvenhout ) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Al meer dan 20 jaar loopt zij met de collectebus voor het Epilepsiefonds, de Brandwondenstichting én het Koningin Wilhelminafonds. Daarnaast is ze sinds 1984 actief voor Koninklijke Visio Blauwe Kamer. Ook verricht ze zo’n 30 jaar vrijwilligerswerk voor R.K. Parochie van de Heilige Familie in Breda, Bavel en Ulvenhout.

Ad van Bijnen (72, Ulvenhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van Bijnen is vooral actief geweest binnen muziekverenigingen. Zo was hij in het verleden betrokken bij het kamerkoor Cantecleer, Bachorkest Brabant, Vakantieorkest, Strijkorkest Archi Amici en het Gemengd Koor Ulvenhout. Tegenwoordig is hij betrokken bij Harmonie Constantia Ulvenhout en R.K. Parochie van de Heilige Familie.

Eric van Ommeren (55, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van Ommeren is sinds 1994 lid van de winkeliersvereniging Hoge Vucht. Daarnaast is hij al meer dan 20 jaar betrokken bij het organiseren van de Oranje festiviteiten in Breda. Hij is bestuurslid van het Oranje Comité.

Gerda Elshove – Hoogeveen (70, Bavel) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ze is sinds 1995 betrokken bij natuur- en milieu vereniging Markkant Breda als voorzitter, secretaris en vrijwilliger. Daarnaast is ze nog 8 jaar vrijwilliger geweest bij Unicef Nederland. Ook is ze taalmaatje voor asielzoekers. Van de provincie Noord-Brabant heeft ze in 2017 de gouden pluim ontvangen.

Henk Klerkx (66, Breda) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Klerkx heeft zich veel beziggehouden met sport. Zo is hij sinds 1992 official van de KNZB voor verschillende verenigingen. Daarnaast is hij 13 jaar official geweest bij triatlon vereniging Breda en de Nederlandse triatlon bond. Ook buiten de sport is hij actief, sinds 2013 is hij vrijwilliger voor Tools To Work.

Jacoba van Engelen – Martens (81, Bavel) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van Engelen is sinds 1988 vrijwilligster bij bridgeclub De Lei. Daarnaast is ze sinds 1995 vrijwilligster bij stichting Elisabeth. Sinds 8 jaar is ze ook actief bij R.K. Parochie van de Heilige Familie. Ook is ze bestuurslid geweest van de Middenstandsvereniging Bavel.

Jacques Kriens (72, Breda) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hij is van 1988 t/m 2010 leraar maatschappijleer aan de Nassau geweest. Sinds 1970 is hij lid van de Unie van Oranjesteden, waar hij tevens voorzitter was. Ook is hij bestuurslid geweest van Breda Actief. Daarnaast is hij betrokken bij D66 Breda, Betrokken Ondernemers, Gouden Cirkel Breda én Stichting Landgoed Wolfslaar.

Johanna van Loon – Verhoeven (87, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van Loon is vooral actief in de zorg. Sinds 1976 is zij vrijwilligster in het Amphia Ziekenhuis Breda. Daarnaast was ze van 1986 t/m 2014 actief bij Zorg voor Elkaar, ook hierbij was ze vrijwilligster.

Kees Kustermans (75, Prinsenbeek) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1979 zet hij zich in voor de Beekse samenleving. Zo was hij 10 jaar vrijwilliger bij de scouting én bij de Dorpsraad. Daarnaast is hij sinds 1982 betrokken bij de Beeckse Algemene Karnavalsstichting. Zo was hij onder andere captain van de Raad van Elf en speaker bij de grote optocht.

Loek Laarhoven (79, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tussen 1994 en 2005 was hij penningmeester en voorzitter van TVV de Baronie. Daarnaast is hij sinds 1997 commissielid van de Ginneken=Ginneken. Sinds 2003 is hij actief als penningmeester en bestuurslid van KBO Ulvenhout.

Paul Verberk (62, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij heeft zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor het Ginneken. Zo was tussen 1988 en 2017 bestuurslid van stichting Bruisend Ginneken als ook winkeliersvereniging Ginneken. Daarnaast was hij tussen 1998 en 2017 bestuurslid bij Ginneken=Ginneken. Sinds 2017 is hij gestopt met zijn functies.

Rien van Kuijk (66, Ulvenhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van Kuijk is sinds 1987 penningmeester bij wielervereniging DAS Ulvenhout. Vanaf 1995 is hij lid van Oranje Vereniging Ulvenhout, hij organiseert hier het Jeu des Boules Tournooi. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de Bridge Club, hij is hier onder andere secretaris en wedstrijdleider.

Riet Hammen – Poldermans (77, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij was tussen 1975 en 1983 betrokken bij het project Alfabetisering Breda. Daarnaast is zij bestuurslid geweest bij Gewestbestuur ANBO Noord-Brabant, Stichting Valkenhorst én het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda. Sinds is zij 2010 initiatiefnemer van het project Buurtkracht in de wijken IJpelaar, Overakker en Blauwe Kei.

Teun Schiphouwer (60, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Schiphouwer is sinds 2001 actief bij schaatsvereniging De Striene uit Breda. Hij is hier door de jaren heen actief geweest in verschillende functies.

Toine van Es (69, Bavel) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij was in het verleden actief als bestuurslid bij verschillende sportclubs waaronder golfvereniging Landgoed Bergvliet en tennisvereniging Bavel. Tegenwoordig is hij bestuurder van de ledenraad van de Rabobank Breda en de cliëntenraad van het Amphia Ziekenhuis. Daarnaast is hij nog voorzitter van Dorpsraad Bavel.

Toon Oomen (71, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 2006 heeft hij zijn eigen Oomen Foundation opgezet. Daarnaast is hij sinds 2012 lid van het bestuur van Stichting Landgoed Wolfslaar. Sinds 1968 is hij tevens nauw betrokken bij het carnaval, zo heeft hij diverse functies gehad bij c.v. de Juinen.

Frans van Aert (77, Ulvenhout) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij was 29 jaar bestuurslid van het wielercomité Ulvenhout. Daarnaast was hij tussen 1970 en 1987 penningmeester van winkeliersvereniging Ulvenhout. Tot 2017 was hij nog actief als vrijwilliger bij de Katholieke bond van Ouderen, Dorpsraad Ulvenhout en Museum Paulus van Deasdonk.

Petronella Bouwmans – Postma (75, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij is sinds 1986 vrijwilligster Diakonie Martinus Parochie in Princenhage. Daarnaast doet ze ook veel voor de zorg. Zo is ze sinds 1990 vrijwilligster bij Zorg voor Elkaar en sinds 2008 bij Thebe. Ook is ze sinds 1990 als vrijwilligster actief bij de Dorpsraad in Princenhage.

Wim Brugel (83, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hij meer dan 40 jaar lang het gezicht geweest achter de Bredase Begijnen. Hij voerde al die jaren een manusje-van-alles uit.

Piet Delhaas (79, Breda) - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hij zet zich niet alleen lokaal, maar ook regionaal in voor de samenleving. Zo is hij inmiddels 14 jaar penningmeester bij vrijwilligersorganisatie Stichting Verenigd Bondenoverleg Brabant. Daarnaast is hij ook lokaal actief. Zo voert hij sinds 2006 verschillende activiteiten uit voor Diaconie Protestantse gemeente Chaam.

Ellie Bierbooms – Elst (63, Breda) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bierbooms zet zich vooral in voor de samenleving in Princenhage. Zij is daar inmiddels meer dan 20 jaar vrijwilligster. Vanaf 1992 is zij actief bij vrouwen vereniging Princenhage.