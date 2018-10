2018 uitzonderlijk goed druivenjaar in regio

De zonovergoten en droge zomer bracht de wijnboeren in de regio veel en volle druiventrossen, vol suiker. Ron Langeveld en Monique van der Goes van wijngaard Dassemus in Chaam maakten zo'n oogst in dertien jaar nog niet mee. Langeveld: ,,De druiven hebben een hoog suikerhalte. In 2009, ook een goede zomer, zaten we op 12 procent. Nu halen we de 13,5. Dat is bijna overdreven!''