200 jaar Elisabeth in Breda: van RK Burger Gasthuis tot modern woonzorgcentrum

Lidl aanjager sterke logistieke groei in West-Bra­bant

8:00 BREDA - Met name door bouw van een mega-distributiecentrum voor Lidl in Breda is de opname van logistiek vastgoed in West-Brabant vorig jaar met een derde gestegen ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit een rapport van het landelijke makelaarsnetwerk Dynamis.