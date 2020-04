20 minuten wachten voor heropende IKEA Breda: ‘Binnen fluisteren mensen zelfs’

Boerschap­pen zoekt koelruimte: 'Vraag naar boodschap­pen­boxen drie keer zo groot’

8:00 BREDA - De boodschappenboxen van Boerschappen zijn zo gewild dat het Bredase bedrijf dringend op zoek is naar een nieuw pand. Of dan in ieder geval naar koelruimte. ,,De vraag van particulieren is met een factor drie gestegen", zegt eigenaar Stijn Markusse over de bezorging van verse producten van regionale leveranciers.