20 man op straat na faillissement Restaurant Vandaag in Breda, ook vestiging Amsterdam redt het niet

BREDA - Het faillissement van Restaurant Vandaag op Breepark in Breda betekent baanverlies voor 20 man personeel. Dat laat curator Ernst Butterman van RST Advocaten weten over de onderneming die in 2018 openging op het evenemententerrrein.

Eigenaren Jim en Michelle Xu hebben de zaak definitief moeten sluiten nadat het faillissement deze week werd uitgesproken. Niet helemaal verrassend is de coronacrisis de reden voor het kopje onder gaan van het restaurant. ,,Lange tijd geen inkomsten, maar wel doorlopende kosten", zegt Butterman. ,,De bank heeft geconcludeerd dat dit niet meer gered kon worden.”

Enorm veel zitplaatsen

Volgens de curator had het restaurant een huurachterstand van een half miljoen euro. En ook de Belastingdienst had nog geld tegoed. ,,Het restaurant is enorm en heeft wel 600 zitplaatsen.”

Restaurant Vandaag begon met twee andere vestigingen in Nederland, in Amsterdam en Utrecht. Die laatste is al lange tijd geleden verkocht, voor de vestiging in Amsterdam is eveneens faillissement aangevraagd. ,,Dat zal komende week worden uitgesproken.”

Quote Lange tijd geen inkomsten, maar wel doorlopen­de kosten. De bank heeft geconclu­deerd dat dit niet meer gered kon worden

Het restaurant in Breda opende op 24 januari 2018 de deuren. Een feestelijk moment op het nog jonge evenementenpark, zeker ook omdat tegelijkertijd Happy Italy werd geopend. Beide restaurants zitten in het evenementencomplex: restaurant Vandaag op de eerste verdieping en Happy Italy op de begane grond, eronder.

Vandaag draaide met een all you can eat-concept. In het restaurant werd de wereldkeuken geserveerd; van Aziatisch tot Italiaans. Het restaurant was onlangs nog actief op Facebook, met op 5 januari het bericht ‘Het nieuwe jaar is alweer van start en wij kijken er naar uit om weer open te mogen als een nieuw en verbeterd Restaurant Vandaag’.

Vandaag begon twee jaar terug nog met de actie ‘Vandaag voor morgen’. In plaats van eten weg te gooien, werden overgebleven gerechten in een speciale koelkast bewaard om een dag later door de klanten af te laten halen. Eigenaar Jim Xu wilde zo iets doen aan de voedselverspilling.