20 maanden cel geëist voor mega-opslag met drugsafval in Rijen: bodem ernstig verontreinigd

BREDA/RIJEN - Toen de 34-jarige man met Mercedes-busjes een verdachte loods in Rijen was in- en uitgereden, viel het arrestatieteam binnen. In één bestelwagen stonden vaten met 845 liter drugsafval. In de andere auto werden 300 gram heroïne en een ‘gsm-jammer’ aangetroffen. In de loods en de zeecontainers op het bedrijfsterrein was 8.000 liter lekkend drugsafval opgeslagen.

De vloer van de bedrijfshal aan de Dorpenbaan was volledig doordrenkt met zuren en ook de wanden waren aangetast. Het was er één grote rotzooi. Ook de grond van het buitenterrein bleek ernstig vervuild. Het opruimen van de troep nam twee dagen in beslag.

Louter toeval

De man uit Noord-Scharwoude werd op 14 september 2014 in de loods aangehouden. De politie observeerde de bedrijfshal al langer en had gezien dat hij met de bestelbussen in- en uitreed. Woensdag moest hij uitleg geven aan de rechtbank in Breda.

Maar volgens zijn raadsvrouw Serra van de Kamp was het allemaal louter toeval dat haar cliënt daar was. ,,Er is geen enkel bewijs dat hij weet had van het drugsafval of enige betrokkenheid daarbij had”. De loods stond op naam van iemand anders. De verdachte vertelde dat hij wel eens bestelbusjes mocht lenen van zijn vriend - bijgenaamd ‘Cola’ - in Rijen. Die had hij nodig omdat hij bezig was met de aanleg van een zwembad bij zijn huis. Hij en zijn vrouw leven samen van één WIA-uitkering.

Jammer

Officier van justitie Anita Gaillard-Beugeling geloofde niet zo in lotsbeschikking. ,,Onwaarschijnlijk dat hij niets gezien of geroken zou hebben”. In de ene bus stonden diverse grote vaten. De tas met heroïne en de ‘jammer’ lagen achter de bestuurdersstoel van de andere bus. Zo’n ‘jammer’ wordt gebruikt om gsm- en gps-signalen te verstoren. De man was bij zijn aanhouding in het bezit van sleutels van de loods en de zeecontainers. De officier beschuldigde de Noord-Scharwoudenaar van een reeks feiten die te maken hebben met de opslag en het dumpen van drugsafval, bodemverontreiniging en het voorhanden hebben van de heroïne en de ‘jammer’. Ze eiste 20 maanden onvoorwaardelijk.

Gezien de omvang van de aangetroffen spullen uitte ze het vermoeden dat de loods deel uitmaakte van een vermoedelijk veel groter crimineel netwerk: ,,Brabant en Limburg hebben de twijfelachtige eer een drugs-hotspot in Europa te zijn”. Ze sprak van een levensgevaarlijke situatie ter plekke door de dampen van de lekkende chemicaliën en de aanwezigheid van explosie-gevaarlijke gascilinders.