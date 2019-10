20 kletsnatte beelden van de Bredase Singelloop

Bredase snelheids­dui­vel rijdt 100 kilometer per uur te hard: man aangehou­den, rijbewijs ingevor­derd

11:50 BREDA/PRINSENBEEK - Een 44-jarige automobilist uit Breda heeft het in de nacht van zondag op maandag wel erg bont gemaakt. Hij reed met hoge snelheden door Breda, Prinsenbeek en Etten-Leur. Op de Beeksestraat in Prinsenbeek reed hij volgens de politie zelfs 100 kilometer per uur te hard.