20.000 taarten voor de corona frontlinie in Breda: ‘Laat applaus weer klinken’

BREDA - Betrokken Ondernemers Breda mag 20.000 taarten weggeven aan Bredanaars die in hun werk direct of indirect te maken hebben met de gevolgen van corona. De actie is mogelijk gemaakt door de curator van Maître Paul, één van de grootste gebaksproducenten van Nederland.

De Japanse moedermaatschappij van Maître Paul in Tilburg heeft vorige week faillissement aangevraagd. Een restpartij aan diepvriestaarten wordt nu in Breda gratis ter beschikking gesteld aan medewerkers van onder meer het Amphia ziekenhuis, de politie, aan boa's, brandweermensen en ambulancepersoneel.

Hart onder de riem steken

De taarten worden ook beschikbaar gesteld aan huisartsen en zorginstellingen tot medewerkers in het onderwijs en in het openbaar vervoer. De actie is mogelijk gemaakt door curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten in Breda, die een doorstart van Maître Paul (200 werknemers) onderzoekt.

Quote We willen hiermee iedereen die werkt in de genoemde sectoren een hart onder de riem steken. Rombout Kerremans, Betrokken Ondernemers Breda

Rombout Kerremans van Betrokken Ondernemers: ,,We willen hiermee iedereen die werkt in de genoemde sectoren een hart onder de riem steken. Zij hebben direct en indirect te maken met de gevolgen van de corona pandemie. Het applaus is een beetje weggeëbd sinds de eerste golf in het voorjaar, maar alle mensen die de gevolgen van corona ondervinden in hun werk, verdienen alle steun, ook nu.”

Enthousiast en hartverwarmend

Kerremans: ,,Het applaus moet terugkomen; het is toch van de gekke dat beveiligers in het Amphia aanwezig moeten zijn. Laat de zorgmedewerkers hun werk doen. Dat geldt ook voor politiemensen, brandweer, ambulancepersoneel, boa’s en buschauffeurs. Belemmer hen niet in hun werk. Deze actie gaat over zoveel meer dan een taartje weggeven, laat het symbool staan voor verbinding.”

Met tegoedbon afhalen

De taarten kunnen van 11 tot en met 30 november 2020 opgehaald worden bij de Sligro zelfbedieningsgroothandel op het IABC-complex aan de Heilaarstraat in Breda. Sligro verzorgt het transport van de taarten vanuit een diepvriesmagazijn in Veghel. Kerremans: ,,We hebben contactpersonen uit alle doelgroepen, die verspreiden tegoedbonnen in hun organisatie. Met de bon is de taart af te halen.”

Volledig scherm Ook een taart voor buschauffeur Jack van de Bruele, voor politieagent Kyra van de Griendt en voor burgemeester Paul Depla. © Boyd Smith Photo