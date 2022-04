2 doden en 10 zwaargewonden bij ongeval met bus, E19 na uren weer vrij

videoOp de E19 ter hoogte van Sint-Job-In-t-Goor, richting Breda, is zondagmiddag een zwaar ongeluk met een bus gebeurd. Een Franse bus van BlaBlaCar kantelde en crashte tegen een vangrail. Er vielen minstens twee doden en tien zwaargewonden. Tien van hen verkeren in kritieke toestand. De weg zal nog een lange tijd dicht blijven. Het Belgische parket laat weten dat de chauffeur onder invloed van drugs was.

De bus zou onderweg zijn geweest naar Amsterdam, maar haalde net de Nederlandse grens niet. Het ongeval gebeurde omstreeks 11.45 uur. Een Franse bus van BlaBlaCar was van de baan afgeweken, reed rechts tegen een betonnen vangrail aan en week daarna links uit. Ook daar is de bus tegen de vangrail gereden en vervolgens gekanteld.

,,De 35-jarige Franse chauffeur was onder invloed van drugs. Dat werd bevestigd door een positieve speekseltest. Zijn rijbewijs is onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag door de politiediensten verhoord”, zegt Lieselotte Claessens van het Belgische parket.

Na het ongeluk werd de rijbaan volledig afgesloten. Het verkeer moest in de richting van Breda de snelweg verlaten via afrit 5 Kleine Bareel. Het verkeer op lange afstand richting Breda of Rotterdam moest omrijden via de A12. De E19 is tot 19.15 uur afgesloten geweest, ter hoogte van knooppunt Antwerpen-Noord. Daarna werd de weg door de hulpdiensten vrijgegeven.

Slachtoffers opgevangen

Na het ongeval werd de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Op de bus zaten in totaal 33 passagiers. De meesten van hen hebben de Franse nationaliteit, maar verder zijn er ook mensen met de Spaanse, Canadese, Mexicaanse, Kroatische en Amerikaanse nationaliteit. ,,Twee van hen zijn overleden, tien inzittenden geraakten zwaargewond en dertien mensen lichtgewond. Ze werden afgevoerd naar negen ziekenhuizen in de regio”, legt Claessens uit.

De diensten van de gemeente Schoten staan in contact met de consulaten om familieleden op de hoogte te brengen. ,,We leven erg mee met de families van de slachtoffers”, zegt Delandsheer van de gemeente Schoten. In cultuurcentrum De Kaekelaar in Schoten is een opvangcentrum opgericht voor zes passagiers. ,,We proberen momenteel hun bagage tot daar te krijgen”, zegt Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur. ,,We zijn op dit moment aan het bekijken of we hen kunnen laten overnachten in de buurt. Het zou ook kunnen dat de slachtoffers willen voortreizen.”

Op weg naar Amsterdam

Edit Csep (43) was vlakbij toen het ongeval gebeurde. Volgens haar was de bus op weg van Lille naar Amsterdam. Ze stapte meteen uit haar wagen en ging kijken of ze kon helpen. ,,Toen ik de bus instapte, leek het alsof ik in een horrorfilm was beland. Overal was bloed te zien en verschillende slachtoffers waren aan het gillen.

Maurice Haaij uit Breda zag het ongeluk gebeuren. ,,Toen de bus over de weg schoof, zijn meerdere personen eronder beland en zo ernstig gewond geraakt of overleden. Er kwamen ook meerdere personen vast te zitten onder de bus.”

Bestuurders staan lang stil

Na het ongeluk werd de rijbaan volledig afgesloten. Veel automobilisten hebben meer dan twee uur stilgestaan op de snelweg. ,,We stonden op ongeveer 5 km van het ongeluk. De politie is ons na een lange tijd komen terugsturen in de tegengestelde richting”, vertelt Yannick Spruyt. ,,Tijdens het wachten verlieten veel bestuurders hun wagen. Er zijn ook een paar auto’s stilgevallen door lege batterijen. We zagen veel busjes van het Rode Kruis met hulpverleners toekomen.” In de file stond ook aan aanhangwagen met twee paarden. De dieren werden uit het voertuig gelaten en kregen hooi van een buurtbewoner.

BlaBlaCar

BlaBlaCar is een online carpoolplatform. Via de app worden bestuurders die een autoreis gaan maken gekoppeld aan passagiers die willen meerijden. De passagiers betalen nadien een bedrag aan de bestuurder om de kosten te delen. Er rijden ook bussen van BlablaCar rond in Frankrijk, België en Nederland.

,,Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers. We zijn in contact met de autoriteiten en onze buspartner om de slachtoffers te helpen en de omstandigheden van het ongeval te begrijpen”, zegt Robert Morel, woordvoerder van BlaBlaCar.

