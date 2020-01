2,5 miljoen euro voor aanpak N639 in Chaam

Overnemen

De gemeente wil de snelheid in de dorpskern graag terugbrengen van 50 naar 30 kilometer per uur. De provincie ziet dat niet zitten, maar heeft Alphen-Chaam wel aangeboden om dat deel van de N639 over te nemen, waarna de gemeente een andere keus kan maken. “Zo’n overname is nu niet aan de orde. Er is geen zicht op de financiële gevolgen en toekomstscenario’s”, aldus wethouder Frank van Raak.

Fietspad

Tijdens het overleg tussen provincie en gemeente is ook gesproken over de verlichting langs het fietspad naast de N639 (Bredaseweg) tussen Chaam en Ulvenhout. Afgelopen woensdagochtend fietste Van Raak nog uit protest met bezorgde ouders en een grote groep tieners in het pikkedonker over dit pad. “De gedeputeerde begrijpt onze zorgen over de veiligheid van fietsers in het donker. Hij vraagt ons een voorstel te doen om met een innovatieve en duurzame lichtoplossing de situatie te verbeteren. Uiteraard gaan we dat zo snel mogelijk oppakken.”