19-jarige uit Zundert moet de cel in voor ramkraak Woodhouse

Eén van de belangrijkste bewijsmiddelen tegen de 19-jarige S.H. is dat zijn dna op de airbag van de Polo zat. De auto was een paar dagen ervoor gestolen aan de Patrijsstraat in Zundert. Toen de politie een medeverdachte aanhield, lagen in de Mercedes Vito van die man nog jassen die afkomstig waren uit de kledingzaak. Ook had hij in zijn jaszak afgescheurde prijskaartjes van jassen uit Woodhouse. De bestuurder vertelde dat ‘ene S. uit Zundert’ de Mercedes had geleend in november. S. is ook veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding en de proceskosten. Hij moet zich tijdens de proeftijd van twee jaar onder begeleiding van de reclassering stellen en ambulante dagbehandeling ondergaan.