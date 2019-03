180 studenten tellen 140.000 stembiljetten in Breda

Niet sporten, maar stemmen tellen. In sporthal De Scharen in Breda tellen vandaag 180 studenten de woensdag uitgebrachte 140.000 stemmen in de gemeente Breda.

Het gaat om een proef met een nieuwe manier van stemmen tellen waar in 75 gemeenten in Nederland mee wordt geëxperimenteerd. Gisteravond na het sluiten van de stembussen voor de Provinciale Staten en waterschappen werden de stemmen in Breda op partijniveau geteld en vandaag worden die stemmen verder uitgesplitst naar personen. Zo kan je bijvoorbeeld nagaan of een kandidaat op de lijst met voorkeursstemmen is gekozen.

Volledig scherm Bij wijze van proef worden de stemmen in Breda na de verkiezingen dit keer in twee stappen geteld. Donderdag, daags na de verkiezingen, was het in sporthal De Scharen de beurt aan 180 studenten om de 140.000 uitgebrachte stemmen te tellen. © Peter Ullenbroeck

Quote Aan dit dagje tellen hou ik 45 euro netto over. Niet echt veel. Maar ach, het is voor een hoger doel, de democratie Studente Estelle Aanleiding voor het experiment is het ellenlange wachten op de uitslag op de verkiezingsavond. Door na het sluiten van de stembussen alleen op partijniveau te tellen, zo was het idee, zou de uitslag eerder bekend zijn. Zou, want in veel gemeenten die meedoen aan het experiment was de tijdwinst woensdagavond minimaal.

In de sporthal is het een drukte van belang. Aan dertig verschillende tafels zitten de studenten een voor een de stemformulieren te tellen. Ze zijn herkenbaar aan een geel hesje. Een van hen is Estelle, studente leisure aan de NHTV. Ze krijgt 75 euro bruto voor zes uurtjes tellen. ,,Daar hou ik 45 euro netto aan over. Niet echt veel, maar ach’’, lacht ze, ,,het is voor een hoger doel, de democratie.’’

Volledig scherm Via acties op facebook en andere social mediakanalen werden studenten (gele hesjes) geworven om - voor 75 euro, een dagje te komen tellen. Links de in een blauw hesje gestokken telleider. © Peter Ullenbroeck

Van een afstandje kijkt projectleider Eric Goossens goedkeurend toe. Met militaire precisie is het stemmen tellen opgezet. De 180 studenten dragen gele hesjes en zijn verdeeld over dertig tafels. Elke groep heeft een telleider die een blauw hesjes. De runners dragen groene hesjes en moeten er voor zorgen dat er continu voldoende stemformulieren zijn bij de teltafels. En als alles geteld is zijn controleurs in rode hesjes die de boel nog een keertje controleren.

Zorgvuldiger

Alles loopt gesmeerd. Op dat ene dingetje na dan. Ondanks het in twee keer tellen was de uitslag in Breda woensdagavond nauwelijks eerder voorhanden dan bij vorige verkiezingen. En dat was nou net wel de aanleiding voor de proef. Of het experiment dan wel zin heeft gehad? Goossens vindt van wel. ,,Qua tijd mag deze manier van tellen dan niet heel veel verschil maken. Het zorgt er wel voor dat er zorgvuldiger wordt geteld en de foutmarges een stuk kleiner zijn geworden. Betrouwbaarder dus. Dat is ook heel veel waard.’’