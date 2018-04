18-jarige Bredanaar gaat ervandoor met motor tijdens testrit, politie lokt hem slim in de val

Longread De helletocht van een grenzeloze Bredanaar: een pilletje xtc veranderde zijn luxe leven in een hel

9:06 BREDA - Marijn Machielsen (Breda, december 1963) is een sportieve, stoere vent, getapte jongen op feestjes en de NAC-tribune. Acht jaar zit hij bij het Korps Mariniers, daarna is hij succesvol in het bedrijfsleven. Getrouwd, twee kleine kinderen. Eén pilletje xtc op een dancefestival in 2003 verandert zijn luxe leventje gaandeweg in een hel.