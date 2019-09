18.000 vergeten Duitse matrozen in Breda

Tuinder Van der Zwaard in het Ginneken plukt zijn laatste zinnia's

7:00 BREDA - ‘Definitief gesloten, met pensioen’, meldt een bord bij de ingang van tuinderij Van der Zwaard in het Ginneken in Breda-Zuid. De boodschap is helder: André van der Zwaard (67) zwaait af, waarmee een einde komt aan drie generaties van bloemen- en groentekwekers. De buurt rukte een paar weken terug nog uit met een hapje en drankje om even bij het afscheid stil te staan.