175 keer per dag wordt er iemand opgelicht - kijk hier hoe veilig jouw gemeente is

'Station Breda laat juist mooie cijfers zien'

24 juli BREDA - De punctualiteit van de treinen die station Breda aandoen, gaat juist de goede kant op. Was het percentage treinen dat op tijd rijdt in Breda in 2016 nog 84,3, inmiddels is dat 86,4 procent. Dat zegt een woordvoerder van ProRail in een reactie op een analyse van bureau LocalFocus.