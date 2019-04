1600 m2 aan bier en foodtrucks in Breda: Hop On Hop Off beleeft succesvolle editie

Bij de pastamakers van Casa Sabatelli geven ze ruwe richtlijnen. ,,Bij bolognese-saus, pak je het beste donker bier. Carbonara combineert het best met bier dat lager in smaak zit, zoals blondbier. Bij pesto kun je drinken wat je wilt.” Aldus de eigenaar van de truck. De Spaanse eigenaar van tapastruck El Chef, komt in eerste instantie niet verder dan ‘wijn’ als beste metgezel van zijn lekkernijen. Zijn medewerker vertaalt de witte wijn die bij hun gamba’s en inkvisringen combineert tot een fris lente biertje en donker bier als alternatief voor de rode wijn die ze zelf graag bij de kipspiesjes of patatas bravas nuttigen. De eigenaresse van Kripik komt als eerste met bintang op de proppen. Maar dat is enkel omdat dit Indonesische biertje nu eenmaal uit hetzelfde land komt als haar gado gado, loempia’s en saté.

Annemie van Gils, trotse mede-eigenaar van Ballen Harry is heel uitgesproken. ,,Ons eigen biertje natuurlijk. Blond bier met ballen, gebrouwen met dezelfde kruiden die we ook in onze gehaktballen stoppen.” Ballen Blond is volgens Annemie ‘het hele jaar rond lekker bij ballen’. ,,In de herfst combineert een lekker bockbiertje natuurlijk ook heel goed maar vanuit onze foodtruck bezien is het handiger als mensen iets drinken dat een beetje doordrinkt.” Tegelijkertijd heeft Annemie niet het idee dat de gemiddelde bezoeker van Hop on Hop off erg bezig is met het zoeken naar de mooiste spijs en drankcombinatie. ,,Hier zijn mensen eerst aan het genieten van alle speciaalbiertjes, daarna halen ze iets lekkers te eten, zoals onze gehaktballen, iets wat ze kennen bij bier.”