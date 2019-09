16.600 vierkante meter lege winkelruimte in hartje Breda: wie meldt zich?

Hudson’s Bay trekt al na twee jaar de stekker eruit. Paul Bremmer van de Kroonenberg Groep, eigenaar van winkelcentrum de Barones waar het warenhuis in zit, over de lege meters in het pand: ,,We hebben er wel ideëen bij, maar die moeten we eerst toetsen in de markt. En hoe staat Hudson's Bay er zelf in? Wordt er gepraat met andere huurders? Dat weten we niet. Het is belangrijk dat we in gesprek komen”, zegt hij ook over ‘verplichtingen’ in het huurcontract met een looptijd van tien jaar.