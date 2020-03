130 of 100. Wat scheelt het eigenlijk?

Van wie is Breda? In geen enkele Brabantse binnenstad wonen zoveel mensen als in Breda

7:00 BREDA - Van alle grote Brabantse steden heeft Breda de meeste binnenstadbewoners. In het gebied tussen de singels wonen circa 15.000 Bredanaars. Dat is fiks meer dan in de binnensteden van Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. En de rek is er nog niet uit in Breda.