130 huishoudens in Rijsbergen tijdelijk zonder stroom door vervangen onderdeel transformatorhuisje

Oud-baas havenschap Moerdijk: ‘Kans op een ramp zoals met Che­mie-Pack is nu stuk kleiner’

ROOSENDAAL/MOERDIJK - Of hij zijn weggestuurde baas bij het havenschap Moerdijk even wilde vervangen. Hooguit voor drie maanden. Jacco Rentrop stemde toe. Kort daarop vloog Chemie-Pack in de hens. ,,Ik heb dwars op een rotonde gestaan.’’

12:06