13 miljoen euro aan foute aanbestedingen in Breda: eerste diagnose nog voor zomerreces

Scooterrij­der raakt gewond bij botsing met auto in Breda

19 juni BREDA - Een scooterrijder raakte zaterdagmiddag gewond bij een botsing met een auto op bedrijventerrein IABC in Breda. Een automobilist zag de scooterrijder, die over het fietspad reed, over het hoofd en botste tegen hem op.