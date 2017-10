13-jarige aangevallen door wespen, brug afgesloten

Een dierplaagbestrijder is dinsdagmorgen ter plaatse geweest en heeft een wespennest aan de voet van de brug in de grond gevonden. Volgens de dierplaagbestrijder waren het agressieve dieren, maar gaat het gewoon om de normale wesp. Hij heeft het nest bestreden.



De brug blijft vandaag nog afgesloten. Woensdagmorgen checkt de ongediertebestrijder opnieuw het nest. In principe zou het gevaar dan geweken moeten zijn.



De 13-jarige Daan werd zeker 3 keer gestoken in zijn hoofd en is voor de zekerheid gecontroleerd in het ziekenhuis.