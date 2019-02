13 jaar cel voor met 31 messteken ombrengen ex aan Klaverweide in Breda

BREDA - De 42-jarige Syriër Houssain A. heeft donderdag van de rechtbank in Breda dertien jaar cel gekregen. De man stak op 17 mei vorig jaar zijn ex dood, een vrouw uit Hoogvliet van dezelfde leeftijd.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden zestien jaar cel geëist vanwege moord. De rechtbank komt echter tot doodslag. Volgens de rechters is er geen enkel moment waarop de man helder heeft overdacht wat hij aan het doen was. ,,Wat u deed, het grove inhakken en het vele malen steken, sluit voor de rechtbank aan bij het beeld van iemand die handelt vanuit een ogenblikkelijke gemoedopwelling.’’

Twee kinderen wees

De vrouw overleed door drie steekverwondingen in het hart en de borststreek. In totaal stak de man 31 keer volgens de rechtbank. In het vonnis wordt uitgebreid stilgestaan bij het leed dat Houssain A. veroorzaakte. ,,U heeft een vrouw die midden in het leven stond het leven ontnomen. Twee zonen verloren hun moeder. Extra prangend is dat de vrouw haar kinderen alleen opvoedde. Zij moeten nu in een ander gezin opgroeien.’'

Verzwarende omstandigheid

De steekpartij zorgde in de wijk Doornbos voor veel onrust, omdat het op klaarlichte dag midden op straat gebeurde. De rechtbank woog dat in de strafmaat ook mee als verzwarende omstandigheid. De man bleef maar insteken op de vrouw. Toen A. zeker wist dat de vrouw dood was, maakte hij een foto van haar en legde hij een jas over haar heen. Daarna is hij in de buurt blijven staan wachten op de politie.

Financieel conflict