13 jaar cel voor echtgenoot om doden Ingrid (46) uit Wernhout

WERNHOUT - Herman M., de echtgenoot van de omgebrachte Ingrid van Elsacker uit Wernhout, moet 13 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Breda maandag. Het Openbaar Ministerie (OM) had 18 jaar geëist .

Herman M. (48) is veroordeeld voor doodslag op zijn eigen vrouw. Dat gebeurde in de nacht van 24 op 25 maart 2018. Ingrid werd met bruut geweld om het leven gebracht. Herman probeerde dat te verdoezelen door de politie te bellen met het verhaal dat hij was overvallen.

Uit onderzoek bleken bloedsporen van de vrouw op de kleren en slippers van de man te zitten. Die kleren had hij verstopt bij een toilet. Inmiddels heeft de voormalige vrachtwagenchaufffeur bekend zijn vrouw op haar hoofd te hebben geslagen en te hebben gewurgd met een elektriciteitssnoer. Ook heeft hij haar volgens de rechtbank meerdere keren gestoken.

Geen moord

Het is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte rade, omdat niet duidelijk is in welke volgorde de mishandelingen hebben plaatsgevonden. Daarom is de man niet veroordeeld voor moord.

De dochter van het stel lag boven te slapen toen hun moeder werd vermoord, de zoon kon elk moment thuiskomen. Ze hadden geconfronteerd kunnen worden met het geweld op hun moeder. Dat rekent de rechter Herman M. zwaar aan. De straf is volgens de rechtbank ook hoger uitgevallen, omdat de man lange tijd heeft geprobeerd om de politie te misleiden.

Tevergeefs

Volgens M. waren hij en zijn partner ingedommeld op de bank, zo zei hij eerder tijdens de rechtszaak. De verdachte zegt dat hij wakker werd, omdat Ingrid hem zou hebben geslagen. Daarop heeft M. teruggeslagen. Met een telefoon, zo denkt hij.

Later die nacht wordt Ingrid met een snoer gewurgd, zo blijkt uit politieonderzoek. Herman M. bevestigt dat, maar herinnert zich dat alleen op basis van foto’s uit het onderzoek. Daarnaast zijn op het lichaam van het slachtoffer dertien steekwonden aangetroffen. Alleen weet M. daar niets van af.

De rechter deed herhaaldelijk een beroep op het geweten van de verdachte. Ook om de nabestaanden, onder wie de twee kinderen, duidelijkheid te geven over wat die bewuste nacht precies is gebeurd. Tevergeefs. ,,Ik weet het zelf niet precies, en dat vreet aan me“, zei hij twee weken geleden geëmotioneerd.

Emotionele verklaring

Tijdens de zitting van twee weken geleden werd namens de familie van Van Elsacker een emotionele verklaring afgelegd, die zich richtte op M. ,,Je hebt een gat geslagen in onze ziel. Het doet zoveel pijn, je hebt nog steeds geen berouw getoond. Laat staan excuses.“

,,Het spijt me verschrikkelijk, ik weet niet wat me overkomen is“, was het laatste woord van M.