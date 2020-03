12, 13 of 14 maart 2013: planschadeclaim Randweg Zundert volgens Raad van State toch niet verjaard

Skeletten vertragen aanslui­ting kerk op warmtenet in Terheijden

18:30 TERHEIJDEN – De Antoinus Abtkerk is met zeshonderd jaar het oudste gebouw dat wordt aangesloten op het warmtenet van het Traais Energie Collectief in Terheijden. Momenteel liggen de werkzaamheden echter stil omdat er botten zijn gevonden. ‘Na één minuut graven stuitte we al op een compleet skelet’