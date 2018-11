11-11 in Kielegat: Daar komt 'ie weer aan, Daan

Lange tijd vond start van het nieuwe seizoen en de installatie van de prins van het Kielegat plaats op de eerste vrijdag ná de elfde van de elfde. Dit is het derde jaar dat het carnavalseizoen van het Kielegat start met een kick-off op de Grote Markt. Toevalligerwijs precies even lang als Monique Hommel überhaupt carnaval viert. ,,Dat kwam pas sinds ik verliefd werd op een echte Brabo", legt de van origine Zeeuwse uit. Dat eerste jaar kocht ze een pak passend bij haar achternaam.



Vorig jaar vierde ze carnaval alcoholvrij in een kangoeroepak. De reden hiervoor zien we dit jaar, verkleed als een allerschattigste aardbei parmant in een wandelwagen zitten. Jente (8 maanden) ziet het feestgedruis aan alsof ze niet anders gewend is. In drie jaar tijd is Monique helemaal gevallen voor het leutfeest. ,,We hebben er zin in!"