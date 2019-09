103 dagen onschuldig in de cel: 'Ik ben mama geworden in de gevangenis'

Marjan Gorissen gebruikte heel lang een schuilnaam op sociale media. Altijd de angst om herkend te worden als de vrouw die ooit vastzat voor een kindermoord. Maar die tijd is voorbij. Iedereen mag nu weten wie Marjan Gorissen is.



Dat ze op 21-jarige leeftijd, hoogzwanger, opgepakt werd voor de moord op peuter Robin. Dat ze na 103 dagen in de gevangenis onschuldig werd verklaard. En dat ze in die periode daarna haar relatie, werk en veel vrienden verloor. Ze schreef er een autobiografie over: De verdwijning van Robin.