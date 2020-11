101-jarige Bredanaar vaart met Gordon door de Biesbosch

Nieuwe speeltuin haalt het avontuur in kinderen naar boven

26 november ULVENHOUT - De schoolbel heeft pas net geklonken of de eerste kinderen zitten al op de schommels in de splinternieuwe speeltuin op het Pekhoeve-terrein in Ulvenhout. De afgelopen weken is het oude speelmateriaal vervangen door avontuurlijke toestellen met een natuurlijke uitstraling. ,,De reacties zijn alom positief.”