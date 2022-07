10 woningen in de Wisselaar worden duurzaam: ‘Dit helpt om de kloof te dichten’

BREDA - Tien woningeigenaren in de Bredase wijk Wisselaar krijgen van de gemeente subsidie voor het verduurzamen van hun huizen. De subsidie is speciaal bedoeld voor mensen in ‘kwetsbare’ wijken die het aanpassen van hun woning moeilijk zelf kunnen bekostigen.

Volgens de gemeente is het een ‘belangrijke stap’ in het programma Verbeter Breda om de kwaliteit van woningen in kwetsbare gebieden te verbeteren en daarmee de tweedeling in de stad tegen te gaan. Breda heeft in 2021 26,2 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk om woningen in Hoge Vucht en Doornbos-Linie een kwaliteitsimpuls te geven.

De pilot in De Wisselaar heeft alleen betrekking op koopwoningen. In de wijk bezit woningcorporatie Laurentius ongeveer 550 woningen die allemaal medio jaren zestig zijn gebouwd. Laurentius is in 2020 gestart met de een complete renovatie van 62 huurwoningen, een klus die werd uitgevoerd door aannemer Geluk Groep. In oktober begint Laurentius aan de volgende zestig huurwoningen.

Dak en gevel

Tussen deze zestig huurwoningen zitten de tien koopwoningen. De gemeente Breda zal de bewoners van deze woningen begeleiden met een subsidie van 25 procent vanuit het Volkshuisvestingfonds. De subsidie vanuit de gemeente kan oplopen tot maximaal 19.000 euro voor duurzame maatregelen zoals het isoleren van het dak en de gevel. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de woning na de werkzaamheden minimaal een energielabel B hebben of minimaal drie labelstappen gemaakt hebben.

Arjen van Drunen, wethouder Volkshuisvestingsfonds: ,,We vinden het belangrijk dat elke Bredanaar de kans heeft om in een gezond en duurzaam huis te wonen. Met de huidige energieprijzen is het echt van belang dat het voor iedereen betaalbaar blijft. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar helpt ook om de kloof te dichten tussen Bredanaars in verschillende wijken. Met deze pilot kunnen we onderzoeken wat werkt en wat nog verbeterd kan worden.”

Gezonder

Breda wil meer dan 1.500 particuliere woningen in Hoge Vucht en Doornbos-Linie een kwaliteitsimpuls geven door ze gezonder en duurzamer te maken. Ook in de Transitievisie Warmte zijn de wijken Hoge Vucht en Doornbos-Linie aangewezen als verkenningsgebied om voor 2030 aardgasvrij te maken.

Naast een subsidie van 26,2 miljoen vanuit de Regeling Volkshuisvestingsfonds legt de gemeente verspreid over meerdere jaren 11,3 miljoen bij als cofinanciering. De komende jaren zetten we dan ook 37,5 miljoen in voor het verduurzamen van Breda-Noord.