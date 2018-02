10 vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens Kielegatse lintjesregen

Twee doden bij ongeluk tussen Breda en Antwerpen - weg nog steeds afgesloten

5 februari Bij een ongeval op de E19 ter hoogte van Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht) zijn twee personen om het leven gekomen. In totaal waren er vier vrachtwagens en een personenwagen bij de aanrijding betrokken. De snelweg is er richting Antwerpen twee uur na het ongeval nog steeds volledig versperd, in de andere richting staat er een kijkfile vanaf het knooppunt met de Antwerpse ring.