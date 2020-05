10 kilo cocaïne en 800.000 euro cash gevonden in verborgen ruimte van bestelbus in Breda

UPDATE/KAART Plannen voor nieuwe woningen in Breda gaan nog steeds door: kaart met plannen breidt verder uit

30 april BREDA - Ondanks de coronacrisis gaat de woningbouw in Breda gewoon door en worden er zelfs nieuwe plannen gepresenteerd, zoals in Moleneind-West of op het het terrein van de Otten-garage. Dat is nodig want de gemeente heeft de ambitie om 6000 woningen te bouwen (of in de harde planning te hebben) tot aan 2022.