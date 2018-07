10.000e bezoeker voor Klanken van Oorsprong in Breda

Gezonde zwerfkat kan niet naar asiel: 'Ik moest hem maar op straat zetten'

16:01 ETTEN-LEUR - Een rode zwerfkat bivakkeert al een paar dagen in de tuin, en als het beestje de kans ziet ook in huis, bij Sylvia Szelech. De Etten-Leurse houdt van dieren, maar heeft geen plek voor een extra zwerfkat. Groot was haar verbazing toen ze bij het dierenopvangcentrum in Breda te horen kreeg dat gezonde katten niet worden opgenomen. ,,Ik moest hem een paar straten verderop maar wegzetten", vertelt ze. ,,Nou dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen."