1 op de 4 Nederlandse kinderen groeit op als mantelzorger

Zelfrij­dend busje in Drimmelen kapot na botsing

18:02 DRIMMELEN - Het zelfrijdende busje in Drimmelen is kapot. Hij is maandag om 14.01 uur aangereden door een automobilist die achteruit een parkeerhaven uitreed. Op dat moment waren er acht personen in de bus. Onder wie vier provincie-ambtenaren die wilden kijken hoe het busje eigenlijk functioneerde. Zij kwamen allemaal met de schrik vrij.