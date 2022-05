1,2 miljoen Nederlanders maakten de bevrijding zelf mee: in Breda wonen de meesten

Jongens geven cafetaria in Breda nieuwe fooienpot na verspreide beelden van diefstal op sociale media

BREDA - Hoeveel er precies in de fooienpot zat, weet eigenaar Wing van Cafetaria de Berg in Breda niet precies. Wel ongeveer, en de jongens hadden een soortgelijk bedrag in de nieuwe fooienpot gestopt. Dinsdag hebben ze die naar de cafetaria gebracht. Voor hem is daarmee de kous af: ,,Ik wil het eigenlijk niet te groot maken.”

