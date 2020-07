1.170 ouderen met zorg in Brabant overleden door corona

Minder overlast door alcoholver­bod in Breda, op enkele plek uitbrei­ding: ‘Het werkt wel’

19:45 BREDA - Het alcoholverbod dat in bepaalde gebieden in Breda van kracht is blijkt te werken. De overlast is verminderd tot zelfs verdwenen, concluderen B en W. Wat opvalt: ook enkele winkelpleinen vallen er onder en tevens de ruime omtrek van opvang De Vliet, tot zelfs diep in het Ginneken.