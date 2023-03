Zorgeloos fietsen doe je samen met deze fietsexpert

Van Boxel TweewielersMet het buitenseizoen voor de deur staan veel fietsliefhebbers te popelen om weer de weg op te gaan. Een goede fiets is voor hen onmisbaar. Misschien nog wel belangrijker dan de fiets zelf is hoe iemand erop zit, vindt fietsspecialist Jeroen van Boxel. “Een goede fiets kun je overal kopen, maar het fietsplezier staat of valt met de juiste houding.”

Dat laatste is een van de dingen waarmee Van Boxel Tweewielers, de fietswinkel van Van Boxel, zich onderscheidt van andere fietsenwinkels. “Wij proberen vooral veel preventief te tackelen. Door mee te kijken naar de juiste fietshouding kunnen we veel klachten voorkomen.” Hiervoor heeft Van Boxel een groot aantal tools in huis. “We hebben bijvoorbeeld een systeem om het juiste zadel aan te meten. Ook hebben we een systeem om je handen op te meten zodat we kunnen bepalen welke handvatten het beste bij je passen.”

Ideale zithouding

Aan de hand van een aantal lichaamsmaten kan Van Boxel ook de ideale zithouding bepalen. “Wat de ideale houding is, verschilt per fiets. Stel, je wilt een mountainbike, dan is dat een hele andere meting dan bij bijvoorbeeld een gravel bike. We kijken heel secuur naar bijvoorbeeld de hoogte van het zadel, maar ook naar de terugstand van het zadel. Dit is de afstand van het zadel ten opzichte van de trapas van je pedalen en wordt bepaald door de lengte van de bovenbenen. Al heb je nog zo’n goed zadel, als de terugstand niet goed is ingesteld heb je er niets aan.”

Luisteren en meedenken

Volledig scherm © Van Boxel Tweewielers Waar de Galderse fietsenwinkel naar eigen zeggen vooral om bekendstaat is dat ze klanten volledig ontzorgen. “Dat geldt ook voor mensen die al een fiets hebben. Mensen komen helemaal vanuit Goirle naar ons toe om bijvoorbeeld een zadelprobleem op te lossen, omdat wij echt goed naar hen luisteren en meedenken. We zien vaak dat mensen online een fiets kopen die achteraf toch niet goed blijkt of de verkeerde maat heeft. Of het zadel is niet goed afgesteld. Dan moeten ze alsnog naar een specialist. Onderaan de streep zijn ze dan vaak duurder uit.”

Nadruk op e-bikes

Ook het grote assortiment sportieve fietsen is voor veel fietsliefhebbers reden om naar Galder af te reizen. De winkel heeft vooral een groot aanbod e-bikes van merken als Koga en Riese & Müller, Cube en Cannondale. “Naast reguliere fietsen hebben we ook sportieve modellen zoals elektrische mountainbikes, gravel bikes en racefietsen.”

Vernieuwde bovenverdieping

Welke fiets het best bij je past, hangt af van je doel en wensen. Van Boxel: “Zoek je een goed alternatief voor de auto? Ga je voor comfort of voor veiligheid? Of vind je duurzaamheid belangrijk? Ook hierin is goed luisteren weer het sleutelwoord.” De e-bikes zijn te vinden op de volledig vernieuwde bovenverdieping van de winkel in Galder. “We hebben deze ruimte heel mooi ingericht met bomen en verlichting die je het gevoel geeft dat je in een buitenomgeving bent.”

Volledig scherm © Van Boxel Tweewielers

Beveiliging met GPS

Ook voor fietsaccessoires kun je bij Van Boxel terecht. “Denk aan spiegels, fietskleding en fietshelmen, maar ook aan oplossingen om je fiets met GPS te beveiligen. Deze zijn verkrijgbaar met of zonder bewegingssensor. Bij e-bikes bouwen we die in de motor in, voor race- en mountainbikes zijn er systemen die we op of onder de bidonhouder of in het stuur kunnen bevestigen. Via een app op je telefoon kun je zien waar je fiets staat en hem bijvoorbeeld op afstand op slot zetten.”

