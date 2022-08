Zo haal je Italië in huis

Zierikzee, best een cultuurshock voor een ras-Italiaanse, of niet? ‘Zierikzee doet me denken aan Venetië, de haven, het water, het middeleeuwse karakter… ik hou ervan.’ Mensen die bij Graziella op cursus Italiaans gaan, komen in een warm bad terecht. ‘Met de deelnemers bouw ik echt een band op. De cursus sluiten we af met een reis naar Italië. Daar laat ik iedereen het echte karakter van het land ervaren. We bezoeken oude dorpjes en eten vaak en heel lekker. Het geheim van de Italiaanse keuken? Houd het simpel en kies goede, natuurlijke ingrediënten.’

Kies juist voor rustige zijstraatjes

Thuis in het Zeeuwse Serooskerke, waar Graziella alweer jaren woont, bereidt ze vaak eenvoudige Italiaanse klassiekers voor familie en vrienden. Een van haar favorieten is spaghetti all’Amatriciana. ‘Daar heb je niet eens uien, knoflook of kruiden voor nodig. Alleen maar goede tomaten en guanciale, heel verfijnd smakend wangspek. Ook orecchiette maak ik graag, dat is een van de populairste pastasoorten in Puglia.’ Het liefst eet ze die pasta buiten, dat geeft haar het gevoel van de Italiaanse zomer. ‘Heerlijk hoe iedereen daar op straat een praatje met elkaar maakt.’

Heeft ze nog een tip voor Nederlanders die naar Italië gaan? ‘Zorg dat je een paar woordjes Italiaans kent. Je maakt dan veel makkelijker contact. En mijd de toeristische plekken. Ga je bijvoorbeeld naar Venetië, kies dan in plaats van het San Marco-plein liever voor de rustige zijstraatjes. Daar is het veel goedkoper én de sfeer veel authentieker: puur, warm en gastvrij. Precies wat ik altijd zo heerlijk vind als ik terug ben in Italië!’

Supersimpele pasta uit Puglia

Voor Graziella’s orecchiette alla pugliese heb je niet veel nodig:



· 400 g orecchiette (oortjespasta)

· 600 g cime di rapa*, in stukjes gesneden

· 4 gesneden ansjovisfilets in olie

· 2 teentjes knoflook

· 1 gesneden rode chilipeper

· extra vergine olijfolie

Kook de cime di rapa in ruim water in ongeveer vijf minuten beetgaar. Schep de groente uit de pan en kook de orecchiette. Fruit intussen de ansjovis met het pepertje en de knoflook, en schep dit samen met de groente door de oortjespasta. A tavola!



*Cime di rapa, een kruising tussen raapstelen en broccoli, is een populaire groente in Puglia. Kun je het hier niet vinden? Vervang het dan door raapsteeltjes, broccoli of bimi.

