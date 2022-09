Zin in een fijne middelbare schooltijd? Kom sfeerproeven bij de open avond

Eigen profiel voor elke onderwijslocatie

Het NG Lyceum biedt ook hoogbegaafdheidsonderwijs aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. “Uniek”, zegt Marjolein de Leeuw, rector van de scholengroep, “want het is de enige school in Roosendaal die dit biedt. Op Da Vinci is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen. De NG Mavo is er voor leerlingen die zich fijn voelen in een kleinschalige omgeving met onderwijs op maat. Er is dus altijd een plek die past bij jouw niveau en wensen.”