Weten wat er speelt in jouw buurt? Zo ben je altijd op de hoogte

Gemeente TerneuzenJezelf goed voelen in jouw eigen buurt is belangrijk. Het is fijn om je buren te kennen, samen activiteiten te organiseren en de pleinen en het groen netjes te houden. Het voelt veilig en vertrouwd als iedereen voor elkaar klaarstaat. Dat je bij de buren aan kunt kloppen als je een ladder nodig hebt of iemand zoekt die voor de poes zorgt als jij weg bent.

Om alle inwoners van de gemeente Terneuzen hiermee te helpen, lanceert de gemeente in samenwerking met Hoplr een buurtplatform. Dit online buurtnetwerk lijkt een beetje op Facebook, maar dan alleen voor jouw buurt. “Alle buurtbewoners kunnen met Hoplr onderling berichten uitwisselen”, legt wijkcoördinator Nancy Herwegh uit. “Je kunt voor elk bericht kiezen of de gemeente kan meelezen. Handig als het gaat over bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie.

Terneuzen is in achttien wijken en kernen verdeeld over de wethouders en wijkcoördinatoren. De buurtapp maakt gebruik van dezelfde verdeling. Dat sluit mooi aan bij de buurtbeleving van de kleinere buurtschappen.”

Brief met code in de bus

Ieder huishouden in de gemeente krijgt een brief met een aparte code voor die buurt. Met ook uitleg hoe je de app kunt downloaden. Leden van verenigingen bezorgen de brieven huis aan huis. Het kan even duren voordat iedereen de brief heeft gekregen, want de gemeente Terneuzen telt meer dan 28.000 huishoudens.

Volledig scherm © Gemeente Terneuzen

Deel uitmaken van je buurt

Steven De Froy uit Westdorpe gebruikt Hoplr al in zijn tweede woonplaats Oostende: “Leuk om te zien wat er zich allemaal dichtbij afspeelt. De ene keer wil iemand een zaag lenen en een andere keer komt er een buurtborrel voorbij. Je hoeft niet overal aan mee te doen, maar het geeft wel een goed gevoel om deel uit te maken van een buurt.”

Veilig en zonder reclame

Wethouder Jeroen de Buck: “Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed kunnen wonen en leven. Dat staat ook in het Bestuursakkoord ‘Goed leven in Terneuzen’. Daar hoort alles bij wat voor inwoners van waarde is. Een fijne leefomgeving, verbondenheid met buurtbewoners en veiligheid zijn daarbij belangrijk. Een netwerk als Hoplr geeft hier invulling aan. Het is een extra middel om contacten te leggen en participatie te bevorderen, zaken in de leefomgeving aan te kaarten en eenzaamheid tegen te gaan. De app helpt buren om elkaar te bereiken.”

Nieuwe contacten opdoen

De ervaring van Hoplr is dat vier van de tien deelnemers aan de app nieuwe contacten opdoen in hun eigen buurt. Eerst online en daarna misschien ook door een echte ontmoeting. Het merendeel van de hulpvragen wordt bovendien door mensen in de buurt zelf opgepakt.

Volledig scherm © Gemeente Terneuzen

Meedenken en meedoen

De gemeente werkt ook aan een online participatieplatform. Daarop kunnen inwoners meedenken over en meedoen met initiatieven van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van pleinen en parkjes, ideeën over beweegmogelijkheden of bouwprojecten. Later is het voor organisaties en inwoners zelf ook mogelijk om initiatieven op het platform te plaatsen.