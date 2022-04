West Brabant werkt door helpt werkzoekenden met scholing om baan te behouden

Vacatures ingevuld krijgen is voor veel werkgevers op het moment een groot probleem. Opvallend omdat veel mensen juist nu op zoek zijn naar een baan. Niet voldoen aan bepaalde functie-eisen is een reden voor werkzoekenden om niet te reageren. Zonde! Want mensen weer aan een baan helpen lukt als ze worden gestimuleerd hun vaardigheden en kennis te blijven ontwikkelen. Erwin Geertsema weet daar alles van: van een eigen bedrijf in licht en geluid naar kraanmachinist was voor hem het pad.