Wesley’s garage is overvol, maar hij blijft verzamelen: ‘Nog veel wensen’

HeinekenWesley (41) uit Sint-Willebrord heeft waarschijnlijk de grootste Heinekenverzameling van de regio. Het ‘Heinekenimperium’ in de garage van Wesley is maar liefst 36 vierkante meter groot. Het verzamelen speelde een belangrijke rol tijdens een moeilijke periode in zijn leven.

Wesley’s verzameling was niet altijd zo groot. Het begon met één kastje vol spullen. Dat kastje werd een kamer. De kamer werd de garage, waar de vogels van zijn vader plaats hebben gemaakt voor de verzameling. Maar Wesley’s vader tempert zijn enthousiasme niet, integendeel. “Als ik iets leuks zie voor de verzameling, rijd ik met hem mee. Het is leuk om dit samen te doen, maar de verzameling zelf is echt van Wesley”. Waar komt die passie vandaan?

Kracht om te herstellen

Na een zwaar auto-ongeluk in 2000 lag Wesley vier maanden in het ziekenhuis, waarvan twee weken in coma. Toen hij weer thuis was, haalde hij kracht uit zijn Heinekenverzameling om te herstellen. “Het werd mijn lust en mijn leven”, vertelt Wesley.

De garage is inmiddels tot de nok toe gevuld met Heinekenspullen, zelfs aan het plafond zijn verzamelstukken bevestigd. In de vitrinekasten staan honderden glazen, gesorteerd op kleur en grootte. De schuifdeuren geven toegang tot gerangschikte bier(s)pullen, flesjes, blikjes, mokken, emaille borden en zelfs bewegende en verlichte molens. Wesley’s favoriete items zijn de bieropeners. In twee vitrinekasten liggen meer dan 800 unieke openers in verschillende vormen, maten en kleuren.

Hoe verzamelen verbindt

Wesley koopt nieuwe items op rommelmarkten, Marktplaats en in kringloopwinkels. “Als ik dubbele items heb, ruil ik het met anderen en andersom. Zo helpen we elkaar. Dat vind ik heel mooi en bijzonder”, zegt Wesley. “Via Facebook heb ik iemand in Frankrijk leren kennen die steeds nieuwe items naar mij stuurt.’’

In de garage is steeds minder plek, dus verhuizen steeds meer items naar Wesley’s slaapkamer. En toch, aan stoppen met verzamelen moet hij nog niet denken. “Er staan nog veel items op mijn verzamellijstje, zoals enkele nieuwe flesjes ter ere van het 150-jarig bestaan van Heineken. Daarnaast denken veel mensen met me mee en helpen met verzamelen. “Zoals je hoort, gaan mijn vogels nooit meer terug naar de garage”, grapt Wesley’s vader.

Wesley’s liefde voor Heineken gaat verder dan het verzamelen. Samen met zijn vader bezoekt hij vijf à zes keer per jaar de Heineken Experience in Amsterdam. “Daar kennen ze me inmiddels wel”, vertelt Wesley lachend. “Ze geven me nu zelfs een seintje, zodra er nieuwe items uitkomen.”

