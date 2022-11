Werken in de metaalindustrie: carrière met vernieuwende impact

247TailorSteelHet bewerken van plaatstaal gaat ver terug in de tijd. Al in de Oudheid ontstond metaalbewerking, maar pas later namen de ontwikkelingen een toevlucht. Er vond continu innovatie plaats, de kwaliteit van de machines werd beter en de productie werd alsmaar groter. De metaalindustrie is zich vanaf toen blijven verbeteren. Zo ook op het vlak van metaal snijden. Hier is een sterk staaltje vakmanschap voor nodig. Heeft deze branche jou altijd al leuk geleken of ben je toe aan iets nieuws? Dit bedrijf is op zoek naar enthousiaste collega’s.